Italia al voto: la guida alle elezioni e al referendum del 20 e 21 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Il fine settimana è ormai alle porte e si avvicinano sempre di più le votazioni previste per il 20 e il 21 settembre. Tra domenica e lunedì gli Italiani sono chiamati alle urne per votare il referendum costituzionale concernente il taglio dei parlamentari, per l’elezione di ben sette consiglieri regionali e per le amministrazioni di 1179 comuni. Si prospetta sicuramente un weekend molto intenso. Data per votare Sarà possibile votare dalle ore 07:00 di Domenica 20 settembre fino alle 23:00. Il giorno successivo invece, ovvero Lunedì 21 settembre, sarà possibile votare dalle ore 07:00 alle ore 15:00. Quali documenti portare Per poter esprimere ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Il fine settimana è ormaiporte e si avvicinano sempre di più le votazioni previste per il 20 e il 21. Tra domenica e lunedì glini sono chiamatiurne per votare ilcostituzionale concernente il taglio dei parlamentari, per l’elezione di ben sette consiglieri regionali e per le amministrazioni di 1179 comuni. Si prospetta sicuramente un weekend molto intenso. Data per votare Sarà possibile votare dore 07:00 di Domenica 20fino23:00. Il giorno successivo invece, ovvero Lunedì 21, sarà possibile votare dore 07:00ore 15:00. Quali documenti portare Per poter esprimere ...

Firmato dalla compagna del direttore di Asm, Mognaschi: «In un incontro gli chiese aiuto per l’assunzione del figlio». L'esponente di Fratelli d'Italia replica: «Un tentativo di infangarmi alla vigili ...

RIETI - Domenica e lunedì i reatini saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari: da 630 a 400 deputati, da 315 a 200 senatori. A differenza del referen ...

Piazza Tommaso Frasconi, all’imbrunire del tardo pomeriggio di giovedì 17 settembre, ha ospitato la chiusura di piazza della campagna elettorale in sostegno della candidatura a sindaco di un Carlo Zoc ...

