Intesa Sanpaolo e Confartigianato | accordo per il sostegno alle imprese

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e Confartigianato imprese ampliano l'accordo sottoscritto nel pieno della situazione emergenziale che integrava le misure straordinarie messe in atto dal Governo con le azioni di sostegno attuate dalla Banca, mettendo a disposizione delle imprese associate soluzioni innovative per gli interventi previsti dai meccanismi del Superbonus 110% e dagli altri incentivi fiscali introdotti dal Decreto Rilancio."La partnership – si legge in una nota congiunta – offre ai soci del sistema di Confartigianato imprese un pacchetto di soluzioni innovative che rispondono ad un duplice bisogno: sostenerli nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti

