Internazionali d’Italia | Musetti ci ha preso gusto | Nishikori al tappeto e ottavi di finale raggiunti

(Di venerdì 18 settembre 2020) La speranza c’era, ma pochi probabilmente credevano in un back to back di Lorenzonel giro di 48 ore. Lo scetticismo italiota rimbalza in ogni angolo del globo, questo è risaputo ai più, ma in questa circostanza non era del tutto infondato. Può un ragazzino di 18 anni appena battere in serie due campioni della racchetta come Wawrinka e? Teoricamente no, ma oggi Lorenzoci ha dimostrato come spesso le chiacchiere da bar volino via al vento. Ebbene sì questo pomeriggio in maniera (forse) definitiva abbiamo trovato un nuovo talento del tennis di casa nostra. ‘Non esaltiamolo’, avevamo scritto in tempi non sospetti, quindi continuiamo su questa riga. Ma oggi la copertina Lorenzo se la merita tutta, perché è raro vedere storie belle come questa. ...