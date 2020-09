Internazionali d’Italia 2020 | Nadal palleggia con una pallina da tennis VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Rafaelè uno degli assoluti protagonisti deglid’Italia, insieme agli atleti azzurri che tante soddisfazioni stanno regalando ai nostri colori. Lo spagnolo, in attesa del suo match di questa sera contro il serbo Dusan Lajovic, valevole per il terzo turno del torneo italiano, ha deciso di riscaldarsi facendo dei palleggi con unada. Dalpubblicato sui social dal profilo ufficiale degliBNL si evince il grande talento del numero due del mondo che, dunque, si dimostra bravo non soltanto con una racchetta tra le mani… Talent anybody? 🎾⚽️ @Rafael#IBI20 pic.twitter.com/PFR6oaw034 —Bnl (@InteBNLdItalia) September ...