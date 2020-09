Internazionali d’Italia 2020 | avanti Halep | Muguruza e Azarenka | fuori Konta e Rybakina

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) La quinta giornata degli Interazionali d’Italia, per quanto concerne il tabellone femminile, si è aperta con il match tra Anna Blinkova e Karolina Pliskova, in cui la ceca non ha avuto problemi a sbarazzarsi dell’avversaria in due set attraverso un netto 6-4 6-3. In mattinata sono scese in campo anche Danka Kovinic e Elise Mertens, con quest’ultima che si è imposta in due set sulla montenegrina, conquistando così l’accesso ai quarti di finale. Nessun problema neanche per la numero uno del seeding, Simona, brava nel rifilare un 7-5 6-4 all’ucraina Dayana Yastremska, che al primo turno aveva eliminato Camila Giorgi. La kazaka Yulia Putintseva, invece, dopo essere andata in svantaggio contro la connazionale Elena, è riuscita a rimontare e a vincere ...