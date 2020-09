Internazionali BNL d’Italia 2020, cede la caviglia di Kasatkina: Azarenka consola l’avversaria (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) Daria Kasatkina saluta gli Internazionali BNL d’Italia 2020 per un infortunio alla caviglia. Nel tie-break del primo parziale cede la caviglia della russa che viene immediatamente soccorsa dalla rivale Victoria Azarenka. Bellissimo gesto quello della bielorussa che con reattività si è procurata il ghiaccio per la rivale che già nel 2017 a Roma patì lo stesso infortunio in un match contro Strycova. “Sono molto triste per Daria – ha commentato l’ex numero 1 del mondo – stavo giocando contro una grande avversaria. E’ un’ottima giocatrice, con un gran tempo sulla palla, che dopo tanto tempo sembrava aver trovato un punto di svolta. I dodici giochi che abbiamo disputato sono stati una vera ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Dariasaluta gliBNL d’Italiaper un infortunio alla. Nel tie-break del primo parzialeladella russa che viene immediatamente soccorsa dalla rivale Victoria. Bellissimo gesto quello della bielorussa che con reattività si è procurata il ghiaccio per la rivale che già nel 2017 a Roma patì lo stesso infortunio in un match contro Strycova. “Sono molto triste per Daria – ha commentato l’ex numero 1 del mondo – stavo giocando contro una grande avversaria. E’ un’ottima giocatrice, con un gran tempo sulla palla, che dopo tanto tempo sembrava aver trovato un punto di svolta. I dodici giochi che abbiamo disputato sono stati una vera ...

