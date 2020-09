Inter scatenata: Carrarese battuta 7-0 in amichevole, la Lu-La funziona già (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Inter non smette di segnare. Le amichevoli certificano l'ottimo momento di forma dei nerazzurri che sotto porta si confermano tremendamente efficaci e cinici. Lo dimostra anche il 7-0 rifilato alla Carrarese, formazione di Serie C, nel test odierno. In evidenza Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, autori di due doppiette. Il primo tempo si era concluso sul risultato di 4-0, con i due gol del centravanti belga, di Ashley Young e di Alexis Sanchez. Nella ripresa in rete anche Lautaro e Saicedo.PROSSIMI IMPEGNIDomani nuovo test per l'Inter. I nerazzurri sfideranno il Pisa in un match amichevole davvero Interessante anche per la caratura dell'avversario che milita in Serie B.LOOK DA CAPOGIRO PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE Inter scatenata: Carrarese ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) L'non smette di segnare. Le amichevoli certificano l'ottimo momento di forma dei nerazzurri che sotto porta si confermano tremendamente efficaci e cinici. Lo dimostra anche il 7-0 rifilato alla, formazione di Serie C, nel test odierno. In evidenza Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, autori di due doppiette. Il primo tempo si era concluso sul risultato di 4-0, con i due gol del centravanti belga, di Ashley Young e di Alexis Sanchez. Nella ripresa in rete anche Lautaro e Saicedo.PROSSIMI IMPEGNIDomani nuovo test per l'. I nerazzurri sfideranno il Pisa in un matchdavveroessante anche per la caratura dell'avversario che milita in Serie B.LOOK DA CAPOGIRO PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE...

