Inter Miami, ufficiale l’arrivo di Gonzalo Higuain: “Sono motivato, raggiungeremo traguardi importanti” (Di venerdì 18 settembre 2020) Gonzalo Higuain riparte dall'MLS.Dopo avere risolto il suo contratto con la Juventus, Gonzalo Hiaguin è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. L'attaccante argentino, infatti, ripartirà dall'Inter Miami di David Beckham. A comunicarlo, attraverso un video pubblicato tramite i propri canali social, è la stessa società.“Siamo lieti di comunicare l’accordo con Gonzalo, un attaccante esperto e di successo, che si è distinto nelle migliori squadre e nei migliori campionati del mondo - ha dichiarato Paul McDonough, direttore sportivo del club statunitense -. La proprietà ha sempre detto che il nostro obiettivo non è soltanto quello di portare dei giocatori d’élite, ma anche brave persone che condividano ambizione e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020)riparte dall'MLS.Dopo avere risolto il suo contratto con la Juventus,Hiaguin è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. L'attaccante argentino, infatti, ripartirà dall'di David Beckham. A comunicarlo, attraverso un video pubblicato tramite i propri canali social, è la stessa società.“Siamo lieti di comunicare l’accordo con, un attaccante esperto e di successo, che si è distinto nelle migliori squadre e nei migliori campionati del mondo - ha dichiarato Paul McDonough, direttore sportivo del club statunitense -. La proprietà ha sempre detto che il nostro obiettivo non è soltanto quello di portare dei giocatori d’élite, ma anche brave persone che condividano ambizione e ...

