Inter Miami | ufficiale l’arrivo di Gonzalo Higuain alla corte di David Beckham

La notizia era nell'aria da diversi giorni ma ora, dopo la rescissione contrattuale con la Juventus, Gonzalo Higuain è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Ad annunciare l'arrivo con l'attaccante argentino è stato lo stesso club statunitense che, attraverso i propri canali social, ha dato il benvenuto al suo nuovo bomber, che andrà ad impreziosire il reparto offensivo del club di David Beckham. Higuain, dunque, ritrova Blaise Matuidi, già compagno di squadra nella Juventus e sbarcato negli Stati Uniti qualche mese fa. Without further ado… Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq

Adesso è ufficiale: Gonzalo Higuain è un nuovo attaccante dell'Inter Miami. All'indomani della risoluzione con la Juventus, il club di Major League Soccer ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti ...

