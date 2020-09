Inter-Carrarese | un allenamento congiunto senza diretta tv o streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) La seconda amichevole stagionale dell’in realtà è uncon lache difficilmente darà molte indicazioni all’allenatore Antonio Conte in vista dei primi impegni ufficiali in campionato. Le squadre sono scese in campo alle 17:00 e il club nerazzurro, oltre a decidere di non trasmettere il match sulle piattaforme social come per il test col Lugano, non ha neanche comunicato le formazioni ufficiali a differenza della. Per la società gialloblù in campo: Mazzini, Grassini, Rota, Murolo, Ermacora, Schirò, Pasciuti, Calderini, D’Auria, Caccavallo, Infantino.