(Di venerdì 18 settembre 2020) Anche in America si assapora un ritorno alla normalità, con il pubblico co-protagonista dello show offerto dall'evento. Oltreoceano fa notizia il via libera per un numero massimo di 10.000...

luisdelgado_ok : RT @Gazzetta_it: IndyCar: 10.000 spettatori ammessi alle prossime 2 gare ad Indianapolis - Gazzetta_it : IndyCar: 10.000 spettatori ammessi alle prossime 2 gare ad Indianapolis -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar 000

Motorbox

Il veloce circuito di Fontana, di proprietà della NASCAR, verrà in gran parte demolito e ricorstuito come ovale corto da mezzo miglio, contro le due miglia attuali. Terminerà quindi la sua vita preced ...Il pilota americano di IndyCar Series Graham Rahal ha deciso di mettere in vendita la sua Ford GT viola del 2018. Il classe ’89 – attualmente in forze al team Rahal Letterman Lanigan Racing, in parte ...