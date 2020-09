Industria, per Istat continua la ripresa del fatturato: “A luglio +8,1%, ma il gap rispetto al pre-Covid resta a -7,7%”. Bene anche gli ordini (Di venerdì 18 settembre 2020) Aumenta per il terzo mese consecutivo il fatturato dell’Industria, a testimonianza di una ripresa post-Covid che per ora non accenna a rallentare. Lo certifica l’Istat, secondo cui le aziende italiane hanno messo a segno una crescita dell’8,1% rispetto a giugno, al netto dei fattori stagionali. L’incremento complessivo registrato tra maggio e luglio, pari all’11,1%, riduce il gap rispetto ai livelli precedenti al lockdown, ma ancora il rimbalzo è lontano (il fatturato resta a -7,7% rispetto a febbraio). Secondo l’istituto, segnali positivi arrivano anche dagli ordinativi, che a luglio crescono del 3,7% e nella media degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Aumenta per il terzo mese consecutivo ildell’, a testimonianza di unapost-che per ora non accenna a rallentare. Lo certifica l’, secondo cui le aziende italiane hanno messo a segno una crescita dell’8,1%a giugno, al netto dei fattori stagionali. L’incremento complessivo registrato tra maggio e, pari all’11,1%, riduce il gapai livelli precedenti al lockdown, ma ancora il rimbalzo è lontano (ila -7,7%a febbraio). Secondo l’istituto, segnali positivi arrivanodagli ordinativi, che acrescono del 3,7% e nella media degli ...

