Inchiesta Lega, un report di Bankitalia del 2019: “Fondi allo staff di Matteo Salvini” (Di venerdì 18 settembre 2020) Spunta un report di Bankitalia del 2019 sull’Inchiesta sui fondi della Lega. Operazioni sospette tra società e partito. ROMA – Spunta un report di Bankitalia del 2019 sull’Inchiesta sui fondi della Lega. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel documento trasmesso ai magistrati di Milano si precisa una “operatività non coerente rivelata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, e il partito politico della Lega Nord …“. Spuntano anche dei pagamenti allo staff di Matteo Salvini: “La società Valdolive ha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Spunta undidelsull’sui fondi della. Operazioni sospette tra società e partito. ROMA – Spunta undidelsull’sui fondi della. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel documento trasmesso ai magistrati di Milano si precisa una “operatività non coerente rivelata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, e il partito politico dellaNord …“. Spuntano anche dei pagamentidiSalvini: “La società Valdolive ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Lega Lega, l’inchiesta sui contabili: i dubbi sui movimenti nel bilancio Corriere della Sera Il Capitano sente aria di cambiamento: «E non smantelleremo la sanità toscana»

Fondi Lega: ecco gli atti delle operazioni sospette di società e partito

"Operatività non coerente rilevata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, ed il partito politico Lega Nord" molte delle quali "riconducibi ...

