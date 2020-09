Inchiesta Lega, il report di Bankitalia del 2019: “Fondi allo staff di Matteo Salvini” (Di venerdì 18 settembre 2020) Spunta un report di Bankitalia del 2019 sull’Inchiesta sui fondi della Lega. Operazioni sospette tra società e partito. ROMA – Spunta un report di Bankitalia del 2019 sull’Inchiesta sui fondi della Lega. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel documento trasmesso ai magistrati di Milano si precisa una “operatività non coerente rivelata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, e il partito politico della Lega Nord …“. Spuntano anche dei pagamenti allo staff di Matteo Salvini: “La società Valdolive ha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Spunta undidelsull’sui fondi della. Operazioni sospette tra società e partito. ROMA – Spunta undidelsull’sui fondi della. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel documento trasmesso ai magistrati di Milano si precisa una “operatività non coerente rivelata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, e il partito politico dellaNord …“. Spuntano anche dei pagamentidiSalvini: “La società Valdolive ha ...

fattoquotidiano : Riciclaggio. Questo il nuovo titolo di reato che irrompe nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission (Lfc) e… - Corriere : Fondi Lega, «operazioni sospette» anche per pagare staff di Salvini - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, l'accusa del contabile: 'Quelli della Lega hanno ciucciato montagne di soldi' - PoentaSchie : RT @Corriere: Fondi Lega, «operazioni sospette» anche per pagare staff di Salvini - QbanKendy : RT @Corriere: Fondi Lega, «operazioni sospette» anche per pagare staff di Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Lega Lega, l’inchiesta sui contabili: i dubbi sui movimenti nel bilancio Corriere della Sera Inchiesta fondi Lega, operazioni sospette per pagare lo staff di Salvini

Alcuni dei movimenti sospetti che sono al centro dell’inchiesta sui fondi della Lega sarebbero serviti per pagare lo staff di Matteo Salvini, in particolare la cosiddetta «bestia», il gruppo di collab ...

Operazione antidroga Varenne, “arrestato per fatti per cui sono stato condannato”

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Salvatore Di Fede, 46 anni, siracusano, tratto in arresto dai carabinieri al termine dell’operazione Varenne su un traffico di droga tra Siracusa ...

"Operazioni sospette con la Lega": l'allert (del 2019) di Bankitalia

Lontano dalle stanze della procura di Milano e dagli sguardi indiscreti dei giornalisti, Michele Scillieri, il commercialista vicino alla Lega finito agli arresti domiciliari giovedì con i colleghi Al ...

Alcuni dei movimenti sospetti che sono al centro dell’inchiesta sui fondi della Lega sarebbero serviti per pagare lo staff di Matteo Salvini, in particolare la cosiddetta «bestia», il gruppo di collab ...Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Salvatore Di Fede, 46 anni, siracusano, tratto in arresto dai carabinieri al termine dell’operazione Varenne su un traffico di droga tra Siracusa ...Lontano dalle stanze della procura di Milano e dagli sguardi indiscreti dei giornalisti, Michele Scillieri, il commercialista vicino alla Lega finito agli arresti domiciliari giovedì con i colleghi Al ...