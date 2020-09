“In parlamento si parla solo di nomine”, l’attacco mosso da Beppe Grillo ai 5 stelle (Di venerdì 18 settembre 2020) “In parlamento si parla solo di nomine”. E badate bene perchè non è una critica partorita dall’opinione di chiunque sia diventato allergico alla glassa pentastellata, ma è lo stesso fondatore Beppe Grillo, che durante una conferenza stampa del ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, si è riferito in questi termini al Movimento. O per meglio specificare all’ala governista che fa capo a Luigi Di Maio. Rimarcando infatti che “la pandemia è una grande occasione per la rivoluzione verde”, ha scagliato la pietra: “Questo è il momento, straordinario anche nella sofferenza, e invece sento che in parlamento si parla solo di nomine, ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 settembre 2020) “Insidi nomine”. E badate bene perchè non è una critica partorita dall’opinione di chiunque sia diventato allergico alla glassa pentastellata, ma è lo stesso fondatore, che durante una conferenza stampa del ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, si è riferito in questi termini al Movimento. O per meglio specificare all’ala governista che fa capo a Luigi Di Maio. Rimarcando infatti che “la pandemia è una grande occasione per la rivoluzione verde”, ha scagliato la pietra: “Questo è il momento, straordinario anche nella sofferenza, e invece sento che insidi nomine, ...

