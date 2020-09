In fumo oltre 120 ettari montagna Abruzzo, in azione 3 canadair (Di venerdì 18 settembre 2020) PESCARA, 18 SET - Brucia ancora la montagna tra Bussi sul Tirino, Pescara, e Collepietro, L'Aquila,, in una zona al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. oltre cento ettari sono già andati in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) PESCARA, 18 SET - Brucia ancora latra Bussi sul Tirino, Pescara, e Collepietro, L'Aquila,, in una zona al confine tra le province di Pescara e L'Aquila.centosono già andati in ...

IlContiAndrea : A causa degli incendi in California (oltre 90 roghi) #SanFrancisco avvolta in un cielo cupo. La coltre di fumo non… - DiDimiero : RT @AnsaAbruzzo: In fumo oltre 120 ettari montagna Abruzzo, in azione 3 canadair - rigel65001275 : @matteosalvinimi Alla sx piace anche la sporcizia oltre che le bugie, l‘intolleranza con gli italiana, le piace l‘i… - AnsaAbruzzo : In fumo oltre 120 ettari montagna Abruzzo, in azione 3 canadair - zephyrus_ads : Le #discotechedisinistra sono più accessoriate delle #discotechedidestra. Oltre alla macchina del fumo, hanno anche… -

Ultime Notizie dalla rete : fumo oltre In fumo oltre 120 ettari montagna Abruzzo, in azione 3 canadair Corriere di Como In fumo oltre 120 ettari montagna Abruzzo, in azione 3 canadair

PESCARA, 18 SET - Brucia ancora la montagna tra Bussi sul Tirino (Pescara) e Collepietro (L'Aquila), in una zona al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. Oltre cento ettari sono già andati in ...

Alto impatto alla rione Bussola, sequestri di revolver, cocaina e ‘fumo’

La paura fa cinquantacinque. E’ il numero degli arresti in flagranza in due anni della squadra investigativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito).

Ancona ,un boato e poi le fiamme: vasto incendio al porto

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 del 16 settembre all’interno del capannone ex Tu ...

PESCARA, 18 SET - Brucia ancora la montagna tra Bussi sul Tirino (Pescara) e Collepietro (L'Aquila), in una zona al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. Oltre cento ettari sono già andati in ...La paura fa cinquantacinque. E’ il numero degli arresti in flagranza in due anni della squadra investigativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito).Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 del 16 settembre all’interno del capannone ex Tu ...