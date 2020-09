In Brasile nasce Ronaldo, per tutti “Il Fenomeno” – 18 settembre 1976 – VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 18 settembre 1976, in Brasile, nasce uno degli attaccanti più forti di sempre: Ronaldo, per tutti “Il Fenomeno” Il 18 settembre 1976, nel quartiere di Bento Ribeiro di Rio de Janeiro, nasce Ronaldo. Per tutti, semplicemente, “Il Fenomeno“. Nato appunto il 18 e non, come riportato da più parti, il 22: la madre, infatti, si attardò nel registrarlo all’anagrafe e lo fece quattro giorni dopo la sua nascita. Considerato da molti tra gli attaccanti più forti di sempre, esordisce “tra i grandi” con il Cruzeiro per poi sbarcare in Europa nel 1994 con il PSV. Si trasferisce quindi al Barcellona, con cui vince una Supercoppa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 18, inuno degli attaccanti più forti di sempre:, per“Il Fenomeno” Il 18, nel quartiere di Bento Ribeiro di Rio de Janeiro,. Per, semplicemente, “Il Fenomeno“. Nato appunto il 18 e non, come riportato da più parti, il 22: la madre, infatti, si attardò nel registrarlo all’anagrafe e lo fece quattro giorni dopo la sua nascita. Considerato da molti tra gli attaccanti più forti di sempre, esordisce “tra i grandi” con il Cruzeiro per poi sbarcare in Europa nel 1994 con il PSV. Si trasferisce quindi al Barcellona, con cui vince una Supercoppa ...

graphos77 : RT @MuseiCaprera: Il #16settembre 1840 a Mostardas, nel Rio Grande do sul, #Brasile, nasce Domenico Menotti Garibaldi, primogenito di Anita… - occhifuggenti : RT @MuseiCaprera: Il #16settembre 1840 a Mostardas, nel Rio Grande do sul, #Brasile, nasce Domenico Menotti Garibaldi, primogenito di Anita… - TerraDiPalma : RT @MuseiCaprera: Il #16settembre 1840 a Mostardas, nel Rio Grande do sul, #Brasile, nasce Domenico Menotti Garibaldi, primogenito di Anita… - Mercieralain19 : RT @MuseiCaprera: Il #16settembre 1840 a Mostardas, nel Rio Grande do sul, #Brasile, nasce Domenico Menotti Garibaldi, primogenito di Anita… - MuseiCaprera : Il #16settembre 1840 a Mostardas, nel Rio Grande do sul, #Brasile, nasce Domenico Menotti Garibaldi, primogenito di… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile nasce Nasce a Roma negli ex-Mulini Biondi la Silicon Valley italiana Il Sole 24 ORE In RadiciGroup nasce Radici InNova

Creata una nuova società consortile per la ricerca e innovazione nella chimica verde, polimeri ad alte prestazioni e bio, soluzioni tessili. Nell'ambito di RadiciGroup è stata creata Radici InNova, so ...

Dalla fusione di Ecodom e Remedia nasce Erion

Matrimonio nel mondo del recupero e riciclo di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), pile e accumulatori (RPA), con la fusione dei due consorzi Ecodom e Remedia per dar vita a Erion, primo sistema ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: rapporto Usa vs Boeing “sapevano dei difetti 737 Max”

Ultime notizie, ultim’ora oggi. Rapporto Congresso Usa “stanga” la Boeing sul 737 Max: “sapevano dei difetti ma non intervennero, 346 morti evitabili” È pesantissimo il rapporto della Camera Usa contr ...

Creata una nuova società consortile per la ricerca e innovazione nella chimica verde, polimeri ad alte prestazioni e bio, soluzioni tessili. Nell'ambito di RadiciGroup è stata creata Radici InNova, so ...Matrimonio nel mondo del recupero e riciclo di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), pile e accumulatori (RPA), con la fusione dei due consorzi Ecodom e Remedia per dar vita a Erion, primo sistema ...Ultime notizie, ultim’ora oggi. Rapporto Congresso Usa “stanga” la Boeing sul 737 Max: “sapevano dei difetti ma non intervennero, 346 morti evitabili” È pesantissimo il rapporto della Camera Usa contr ...