Il vero sfregio alla democrazia sono le bufale del No. Ecco perché le obiezioni al taglio dei parlamentari non stanno in piedi (Di venerdì 18 settembre 2020) Quando Nilde Iotti sottolineava – già negli anni ’80 – come il numero di 945 parlamentari fosse eccessivo alla luce della creazione delle Regioni (1970), del Parlamento europeo, e di importanti corpi rappresentativi intermedi, buona parte degli italiani auspicava che le sue parole si trasformassero in realtà. Ma perché ciò avvenisse, benché praticamente tutte le forze politiche a turno si dicessero decise ad agire, è servito l’intervento del Movimento Cinquestelle. È bene ricordare che il taglio dei parlamentari su cui i cittadini si esprimeranno il 20 e 21 settembre, modifica un numero che non venne deciso dai padri costituenti, ma da una legge di riforma costituzionale voluta nel 1963 dalla DC di Fanfani, che tradì le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Quando Nilde Iotti sottolineava – già negli anni ’80 – come il numero di 945fosse eccessivoluce della creazione delle Regioni (1970), del Parlamento europeo, e di importanti corpi rappresentativi intermedi, buona parte degli italiani auspicava che le sue parole si trasformassero in realtà. Ma perché ciò avvenisse, benché praticamente tutte le forze politiche a turno si dicessero decise ad agire, è servito l’intervento del Movimento Cinquestelle. È bene ricordare che ildeisu cui i cittadini si esprimeranno il 20 e 21 settembre, modifica un numero che non venne deciso dai padri costituenti, ma da una legge di riforma costituzionale voluta nel 1963 dDC di Fanfani, che tradì le ...

