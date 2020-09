Il trailer della nuova serie di Bryan Cranston, 7 anni dopo Breaking Bad (Di venerdì 18 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=ZJPOla 1Px0 Per i molti appassionati delle serie, lui sarà sempre Walter White, il professore di chimica che diventa un temibilissimo narcotrafficante in Breaking Bad. Ma Bryan Cranston, vincitore di Emmy, Tony e candidato agli Oscar, è un attore dal talento versatile e incontenibile. dopo numerosi progetti cinematografici, ora è pronto a tornare sul piccolo schermo sette anni dopo la fine della sua avventura nei panni di Heisenberg: sarà il protagonista di una nuova miniserie prodotta dal canale americano Showtime che s’intitolerà Your Honor. In queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale. Nei 10 ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=ZJPOla 1Px0 Per i molti appassionati delle, lui sarà sempre Walter White, il professore di chimica che diventa un temibilissimo narcotrafficante inBad. Ma, vincitore di Emmy, Tony e candidato agli Oscar, è un attore dal talento versatile e incontenibile.numerosi progetti cinematografici, ora è pronto a tornare sul piccolo schermo settela finesua avventura nei pdi Heisenberg: sarà il protagonista di unaminiprodotta dal canale americano Showtime che s’intitolerà Your Honor. In queste ore è stato diffuso il primoufficiale. Nei 10 ...

WarnerBrosIta : Al di là della paura, il destino ti attende. Guarda ora il trailer ufficiale di #Dune. - Conte_Official : Un estratto del trailer del Film 'PAOLO CONTE, VIA CON ME' di @gioverdelli In anteprima a #Venezia77 @la_Biennale… - DebsB_91 : @emmashands Non potevano fare un trailer tanto diverso, si devono accontentare del materiale della s16 ?? Hanno ini… - andratuttobenee : la giornata è iniziata benissimo, quindi che dite: vedo o non il trailer della s17? - leganerd : Carmen Sandiego 3: ecco il trailer della serie animata di Netflix ? -