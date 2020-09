Il topo: questo incompreso (Di venerdì 18 settembre 2020) Nei giorni scorsi ha fatto notizia l’improvvida gita che alcuni topi hanno voluto fare nel cuore di Milano, nella centralissima piazza San Babila, al cospetto dei cittadini che, alla loro vista, hanno reagito chi inorridendo, chi ironizzando. Nelle aiuole accanto alla fontana i malcapitati, usciti probabilmente dal cantiere della metropolitana, gironzolavano indisturbati, finché si è capito che un albero li attirava e una ruspa ha posto fine al loro divertimento sradicando la pianta. Come mai, al di là dell’obiettivo problema sanitario che questi roditori causano all’uomo, la vista di un topo procuri, nella maggioranza dei casi, grande turbamento se non terrore e ribrezzo? Eppure la letteratura e, soprattutto, la cinematografia, ha sempre esorcizzato queste paure, proponendo una quantità di esempi positivi di topi. Dal ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 settembre 2020) Nei giorni scorsi ha fatto notizia l’improvvida gita che alcuni topi hanno voluto fare nel cuore di Milano, nella centralissima piazza San Babila, al cospetto dei cittadini che, alla loro vista, hanno reagito chi inorridendo, chi ironizzando. Nelle aiuole accanto alla fontana i malcapitati, usciti probabilmente dal cantiere della metropolitana, gironzolavano indisturbati, finché si è capito che un albero li attirava e una ruspa ha posto fine al loro divertimento sradicando la pianta. Come mai, al di là dell’obiettivo problema sanitario che questi roditori causano all’uomo, la vista di unprocuri, nella maggioranza dei casi, grande turbamento se non terrore e ribrezzo? Eppure la letteratura e, soprattutto, la cinematografia, ha sempre esorcizzato queste paure, proponendo una quantità di esempi positivi di topi. Dal ...

