Il royal look del giorno. Lady Amelia Windsor e il vestito comprato al Portobello vintage market (Di venerdì 18 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Lady Amelia Windsor, 25 anni, è 39esima nella linea di successione al trono inglese. Nipote del duca di Kent è ecologista e anticonformista. Nel suo ultimo post su Instagram si è fatta fotografare in un parco di Londra con un abito prendisole smanicato fucsia a righe orizzontali rosse. Nella caption ha scritto: “Ballando con gli alberi (abito preso nel mercatino vintage di Portobello road). Leggi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 settembre 2020) Ildi settembre 2020 sfoglia la gallery, 25 anni, è 39esima nella linea di successione al trono inglese. Nipote del duca di Kent è ecologista e anticonformista. Nel suo ultimo post su Instagram si è fatta fotografare in un parco di Londra con un abito prendisole smanicato fucsia a righe orizzontali rosse. Nella caption ha scritto: “Ballando con gli alberi (abito preso nel mercatinodiroad). Leggi ...

Per una visita al West End, a Londra, con il principe William, Kate ha puntato su uno chemisier rosso dai motivi floreali a contrasto bianchi già indossato qualche mese fa, durante una diretta Zoom in ...

La sovrana olandese, 49 anni, insiste sul giallo, uno dei suoi colori preferiti, e vira sulla gradazione senape con un complicato look "a meringa" pieno di balze dal collo ai piedi. Eppure è l'outfit ...

Con l'apertura delle scuole Kate Middleton e il marito William sono tornati a Kensington Palace con i piccoli, dopo il lungo periodo trascorso ad Amner Hall, nella campagna del Norfolk, a causa del Co ...

