Il referendum costituzionale e la ‘demagogia' grillina (Di venerdì 18 settembre 2020) La riforma voluta dai grillini è incompleta e ‘demagogica' così come era ‘pasticciata' quella del Partito democratico di Matteo Renzi I fautori del Si sostengono che la riforma costituzionale oggetto del referendum ridurrà i costi della politica e favorirà una razionalizzazione del sistema politico-istituzionale. Il risparmio sarebbe di circa 80 milioni di euro all'anno. La cifra è irrisoria se consideriamo l'entità del bilancio statale. Essa rappresenterebbe appena lo 0,009% della spesa pubblica. - Attualità / Parlamento, Costituzione, Senato, referendum, Trasformismo Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 18 settembre 2020) La riforma voluta dai grillini è incompleta e ‘demagogica' così come era ‘pasticciata' quella del Partito democratico di Matteo Renzi I fautori del Si sostengono che la riformaoggetto delridurrà i costi della politica e favorirà una razionalizzazione del sistema politico-istituzionale. Il risparmio sarebbe di circa 80 milioni di euro all'anno. La cifra è irrisoria se consideriamo l'entità del bilancio statale. Essa rappresenterebbe appena lo 0,009% della spesa pubblica. - Attualità / Parlamento, Costituzione, Senato,, Trasformismo

simonebaldelli : Prima del #TaglioDeiParlamentari questi ciarlatani avevano portato in Aula a Montecitorio la legge costituzionale p… - 6000sardine : Domani alle ore 17.00 vi aspettiamo a #Roma in piazza Santi Apostoli per dire #No al #Referendum costituzionale. Sa… - ItalyMFA : ??#Referendum2020??? Sei un elettore residente all’estero? ?La busta contenente la scheda votata deve pervenire al C… - KCaustico : Vorrei spendere due parole sul referendum costituzionale, dire la mia. Io credo che votare di lunedì non sia una sc… - CsvCrotone : #Upmed #Crotone organizza incontro su “#Referendum costituzionale. Le ragioni del SI e del NO”… -