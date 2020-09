Il referendum costituzionale e la ‘demagogia' grillina (Di venerdì 18 settembre 2020) La riforma voluta dai grillini è incompleta e ‘demagogica' così come era ‘pasticciata' quella del Partito democratico di Matteo Renzi I fautori del Si sostengono che la riforma costituzionale oggetto del referendum ridurrà i costi della politica e favorirà una razionalizzazione del sistema politico-istituzionale. Il risparmio sarebbe di circa 80 milioni di euro all'anno. La cifra è irrisoria se consideriamo l'entità del bilancio statale. Essa rappresenterebbe appena lo 0,009% della spesa pubblica. - Attualità / Parlamento, Costituzione, Senato, referendum, Trasformismo Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 18 settembre 2020) La riforma voluta dai grillini è incompleta e ‘demagogica' così come era ‘pasticciata' quella del Partito democratico di Matteo Renzi I fautori del Si sostengono che la riformaoggetto delridurrà i costi della politica e favorirà una razionalizzazione del sistema politico-istituzionale. Il risparmio sarebbe di circa 80 milioni di euro all'anno. La cifra è irrisoria se consideriamo l'entità del bilancio statale. Essa rappresenterebbe appena lo 0,009% della spesa pubblica. - Attualità / Parlamento, Costituzione, Senato,, Trasformismo

