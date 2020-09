Il preside sparito con 125 mila euro | la scuola ora è nei guai

Ultime Notizie dalla rete : preside sparito

MeteoWeek

L’organizzazione e la gestione della scuola dell’obbligo, si sa, è un compito dello Stato che deve fornire gli insegnanti e pagarli. Il ministero dell’istruzion ...Il dirigente scolastico dell’Ipsar Matteotti di Pisa, Salvatore Caruso, e il primo giorno di scuola in presenza durante la pandemia: «È dura, ma nei professionali la didattica a distanza non va. La co ...Questa, sarà un’altra domenica che i bielorussi non dimenticheranno tanto facilmente. Botte, arresti (i fermi sono oltre i 1300 in tutto il paese – 700 solo a Minsk – e molti si trasformeranno domani ...