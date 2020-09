Il pediatra: “Per il 75% dei bambini l’enuresi è sia diurna che notturna” (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Il 75-77% dei bambini che si rivolge al pediatra per enuresi ha problemi sia notturni che diurni. Solo il 23-25%, quindi, ha la cosiddetta enuresi mono-sintomatica, cioè non trattiene la pipì solo di notte. È il dato più rilevante emerso da una vasta ricerca italiana effettuata su un campione di oltre 130mila bambini, pazienti di 270 pediatri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Lo studio, recentemente pubblicato sull’Italian journal of pediatrics, ha preso in considerazione in particolare la fascia di età 5-14 anni, per un totale di oltre 7.000 bambini e ragazzi. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Il 75-77% dei bambini che si rivolge al pediatra per enuresi ha problemi sia notturni che diurni. Solo il 23-25%, quindi, ha la cosiddetta enuresi mono-sintomatica, cioè non trattiene la pipì solo di notte. È il dato più rilevante emerso da una vasta ricerca italiana effettuata su un campione di oltre 130mila bambini, pazienti di 270 pediatri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Lo studio, recentemente pubblicato sull’Italian journal of pediatrics, ha preso in considerazione in particolare la fascia di età 5-14 anni, per un totale di oltre 7.000 bambini e ragazzi.

infoitinterno : Teramo, genitori no vax aggrediscono la pediatra che vuole il tampone per la figlia: «Terrorista» - luca7goldenwing : @gabrieleporri @Tractor220510 avete idea di quanti bambini/ragazzi segue una pediatra? Se deve mandare una mail per ognuno di loro ciao. - allebardealice1 : RT @Gaetanomast: @MMmarco0 Fonte per i curiosi - airolg1980 : @_House_M_D Dei genitori volevano denunciare mia sorella (pediatra) questa estate perché aveva prescritto loro un t… - marieestuart : @theraccoonmorri Ma assurdo guarda ahdhahaha persino un dottore che ha sostituito il mio pediatra, quando ero picco… -