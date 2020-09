Il Pd si prende il Green New Deal | vince Misiani | perde Castelli

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dalla gazzetta ufficiale dove ieri sono state finalmente pubblicate e si apche è tutto confluito in una maxi delega. Per buona misura asono andate pure finanza pubblica, bilancio e ...

PazzoPerDomani : RT @domanigiornale: Mutamento climatico nel governo - domanigiornale : Mutamento climatico nel governo - Colimberti : RT @Piero_De_Luca: Lunga vita all'Europa! Ursula #vonderLeyen allo #StateOfTheUnion pronuncia un discorso importante sul futuro dell'UE: sa… - cdghietta : RT @Piero_De_Luca: Lunga vita all'Europa! Ursula #vonderLeyen allo #StateOfTheUnion pronuncia un discorso importante sul futuro dell'UE: sa… - sergiopaganotto : RT @Piero_De_Luca: Lunga vita all'Europa! Ursula #vonderLeyen allo #StateOfTheUnion pronuncia un discorso importante sul futuro dell'UE: sa… -

Ultime Notizie dalla rete : prende Green

Siderweb

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Quando il governatore pugliese Michele Emiliano parlò per la prima volta di 'decarbonizzare' lo stabilimento siderurgico di Taranto, incontrò più scettici che sostenitori. Poi, ...(di Angelo Di Mambro) (ANSA) - ROMA, 18 SET - La Commissione europea si dà una nuova agenda decennale per il clima, guardando a costi e benefici. Il vicepresidente dell'Esecutivo Ue Frans Timmermans e ...La classifica dei centri urbani italiani più virtuosi sul piano della sostenibilità ed economia circolare in uno studio del Cesisp, il Centro studi in Economia e regolazione dei servizi, dell’industri ...