Il Paradiso Delle Signore | clamoroso abbandono | attrice lascia la serie

Leggi su yeslife

(Di venerdì 18 settembre 2020) . Stiamo parlando di Alessia Debandi, uno dei personaggi più amati della soap che va in onda su Rai Uno View this post on Instagram Quando arriva a Milano, Angela è in cerca di un lavoro qualsiasi, che le permetta di vivere dignitosamente. La prima occasione … L'articolo proviene da YesLife.it.