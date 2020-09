Il papà della Ceccardi: «Gli estremisti di destra nelle liste della Lega sono infiltrati» (Di venerdì 18 settembre 2020) Roberto Ceccardi, padre di Susanna Ceccardi, è sceso in campo proprio nel rush finale della campagna elettorale per le regionali in Toscana. Nei giorni scorsi, ha fatto un piccolo sit-in a Cascina, il paese in provincia di Pisa di cui la Ceccardi è sindaca, in cui se la prendeva con i contestatori della Lega e di Matteo Salvini definendoli ‘veri fascisti’. Nella serata del 17 settembre, invece, ha risposto ad alcune domande della trasmissione Piazzapulita. LEGGI ANCHE > Susanna Ceccardi confonde la Bossi-Fini con la legge sull’immigrazione Roberto Ceccardi, padre di Susanna, spiega la storia degli estremisti nelle ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roberto, padre di Susanna, è sceso in campo proprio nel rush finalecampagna elettorale per le regionali in Toscana. Nei giorni scorsi, ha fatto un piccolo sit-in a Cascina, il paese in provincia di Pisa di cui laè sindaca, in cui se la prendeva con i contestatorie di Matteo Salvini definendoli ‘veri fascisti’. Nella serata del 17 settembre, invece, ha risposto ad alcune domandetrasmissione Piazzapulita. LEGGI ANCHE > Susannaconfonde la Bossi-Fini con la legge sull’immigrazione Roberto, padre di Susanna, spiega la storia degli...

matteosalvinimi : SASSO (LEGA): 'LA SUA COLPA PIÙ GRANDE È AVER PRESO IN GIRO MAMME E PAPÀ. MINISTRO AZZOLINA, SI RENDE CONTO DELLA L… - Corriere : Il papà che ogni mattina si tuffa alla ricerca della figlia scomparsa - repubblica : Il papà che ogni giorno si tuffa nel fiume Adda per cercare la figlia - pecorellesmarr1 : @fabiobellentani Che Dio li ami non c'è dubbio ma ricordiamo anche... Il suggerimento psichiatrico dello stesso ves… - ROMA24687320 : @Pontifex_it nelle linee guida della sua opera non è necessario essere povero o ricco essere prete o un papa,… -

Ultime Notizie dalla rete : papà della «Primo giorno di scuola, ebbrezza di libertà per mamma e papà: mi sono commosso» Corriere della Sera