Il messaggio di Intesa Sanpaolo per sostenere l’uguaglianza di genere nel settore finanziario (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 17 settembre si è tenuto in Lussemburgo il Farad Finance Forum, l’evento che riunisce i professionisti del settore finanziario dell’UE. L’evento anche in questa edizione è stato incentrato sulla finanza sostenibile, con un focus particolare sullo sviluppo di investimenti allineati agli SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile o Agenda 2030). Il Farad Finance Forum si distingue come un’opportunità unica per conoscere i principali aggiornamenti normativi, il quadro giuridico e gli esempi di best practice dei principali attori europei nei settori bancario, fondi di investimento, asset management e assicurazioni. In questo palcoscenico prestigioso anche Intesa Sanpaolo si è ritagliata uno spazio. Cristina Ungureanu, responsabile della Corporate Governance di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 17 settembre si è tenuto in Lussemburgo il Farad Finance Forum, l’evento che riunisce i professionisti deldell’UE. L’evento anche in questa edizione è stato incentrato sulla finanza sostenibile, con un focus particolare sullo sviluppo di investimenti allineati agli SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile o Agenda 2030). Il Farad Finance Forum si distingue come un’opportunità unica per conoscere i principali aggiornamenti normativi, il quadro giuridico e gli esempi di best practice dei principali attori europei nei settori bancario, fondi di investimento, asset management e assicurazioni. In questo palcoscenico prestigioso anchesi è ritagliata uno spazio. Cristina Ungureanu, responsabile della Corporate Governance di ...

akenatoth : RT @Linkiesta: ++ Il messaggio di @intesasanpaolo per sostenere l’uguaglianza di genere nel settore finanziario ++ - Linkiesta : ++ Il messaggio di @intesasanpaolo per sostenere l’uguaglianza di genere nel settore finanziario ++ - paolafadda3 : @AlzogliOcchi 'La misericordia non va meritata'. Concetto spiazzante, che si scontra, come lei dice, con una conce… - StefydiJ : @Olasz_Baromfi @loscassaball @Pontifex_it Ma non sono arrabbiata. Il mio tweet è pieno di affetto verso questo mio… - MrESTINZIONE : @raffaelefranc19 Si è mica è uno. È per dire che uno gli arriva una mail da intesa mentre ha unicredit (per dire) e… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio Intesa Il messaggio di Intesa Sanpaolo per sostenere l’uguaglianza di genere nel settore finanziario Linkiesta.it Godin, accordo con il Cagliari. Da trovare ancora intesa con l’Inter – Sky

Da trovare ancora intesa con l’Inter – Sky ... TWEET – Parla di questa situazione Moisés Llorens, corrispondente di ESPN da Barcellona, tramite un messaggio pubblicato su Twitter. (Inter-News.it) ...

Giornata sicurezza cure:facciata palazzo Cesaroni illuminata

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Nella serata di oggi, giovedì 17, in occasione della "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", indetta dalla presidenza del Consiglio dei m ...

Da trovare ancora intesa con l’Inter – Sky ... TWEET – Parla di questa situazione Moisés Llorens, corrispondente di ESPN da Barcellona, tramite un messaggio pubblicato su Twitter. (Inter-News.it) ...(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - Nella serata di oggi, giovedì 17, in occasione della "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", indetta dalla presidenza del Consiglio dei m ...