Il mercato libero? Una mazzata per le famiglie: bollette più care anche del 25% (Di venerdì 18 settembre 2020) Si sono lasciati convincere in tanti, alla fine, cedendo a una serie di campagne pubblicitarie incalzanti e che promettevano vantaggi soprattutto per il portafogli. E invece alla fine quella della metà di italiani che ha deciso di fare il grande passo e abbracciare il libero mercato per la fornitura dell'energia (addirittura il 56% se ci si sposta nel settore del gas) si è trovato a fare i conti con delle cocenti delusioni. Di risparmi straordinari, infatti, neanche l'ombra. E anzi in molti casi il peso delle bollette è addirittura lievitato. Una rivoluzione, insomma, che probabilmente sarebbe stato meglio evitare. A fotografare la situazione delle famiglie italiane è la relazione annuale 2020 presentata alle Camere da Arera (Autorità di Regolazione per ...

