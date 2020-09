Il M5S ha espulso il deputato che aveva chiesto il Bonus Covid

(Di venerdì 18 settembre 2020) La notizia era nell’aria, ma si attendeva solamente una conferma. E l’ufficialità pubblica è arrivata con una riga, un post scriptum, all’interno di un articolo sul prossimo referendum pubblicato sul Blog delle Stelle. IlMarco Rizzone è statodal M5S dopo avere ottenuto il. La decisione dei probiviri pentastellati, dopo il deferimento annunciato nelle scorse settimane da Vito Crimi (capo politico), è arrivata lunedì 14 settembre, ma solo oggi è stata diffusa. LEGGI ANCHE > IlM5S Marco Rizzone dice che il caso(che lui ha percepito) è cavalcato per portare consensi al referendum «P.S. IlMarco Rizzone è ...

Il M5s continua a perdere pezzi. Questa volta a lasciare la casa pentastellata, non per sua volontà, è il deputato Marco Rizzone. L'esponente grillino, infatti, è stato espulso dal Movimento il 14 set ...Marzo Rizzone era risultato tra i parlamentari che avevano chiesto i 600 euro dell’Inps. Lo scandalo dei bonus ha travolto la politica italiana, nei mesi scorsi, dopo che la direzione centrale Antifro ...Uno dei parlamentari del Movimento 5Stelle coinvolto nel caso dei “furbetti da bonus”, Marco Rizzone, è stato espulso dal Movimento. È quanto si legge in un post scriptum di un post apparso sul Blog d ...