Il “Lockdown all’italiana” diventa un film | è bufera | «Pietosi | poco da ironizzare solo da inorridire»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ancora in emergenza, fuori dadalla quarantena e il Lockdown all’italianagià un: diretta da Enrico Vanzina e annunciata per il 15 ottobre, la pellicola è motivo di ‘orrore’ social. Una vera e propriaquella che travolto il nuovo prodotto cinematografico firmato Medusa. Protagonisti? Ezio Greggio, Martina Stella, Ricky Memphis e Paola Minaccioni. Intento? Raccontare la quarantena in modo leggero tentando di sdrammatizzare. Ma il dramma c’è stato e ha portato via migliaia di persone, sottolineano sul web quanti non hanno gradito la ‘trovata’. Leggi anche >> Day Dreamer cancellato di domenica, la serie turca senza pace: quando andrà in onda? Lockdown all’italiana, ilin uscita il ...