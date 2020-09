Il grande baratro dei precari: oltre un milione di contratti a tempo in meno (Di venerdì 18 settembre 2020) I dati sulla situazione del mercato del lavoro italiano continuano a confermarlo: a pagare il prezzo più alto della crisi legata alla pandemia sono stati i giovani e quelli con i contratti meno tutelati. Nel giorno della mobilitazione dei sindacati nelle piazze, a certificarlo è la nota trimestrale congiunta di Istat, ministero del Lavoro, Inps, Anpal e Inail: il segno meno riguarda soprattutto le posizioni lavorative a tempo determinato, i contratti in somministrazione e a chiamata di breve durata. Che in totale sono 1 milione 112mila in meno nel confronto con l’anno prima. Con il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione che hanno “congelato” i contratti stabili, il grosso della crisi si è riversato su chi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 settembre 2020) I dati sulla situazione del mercato del lavoro italiano continuano a confermarlo: a pagare il prezzo più alto della crisi legata alla pandemia sono stati i giovani e quelli con itutelati. Nel giorno della mobilitazione dei sindacati nelle piazze, a certificarlo è la nota trimestrale congiunta di Istat, ministero del Lavoro, Inps, Anpal e Inail: il segnoriguarda soprattutto le posizioni lavorative adeterminato, iin somministrazione e a chiamata di breve durata. Che in totale sono 1112mila innel confronto con l’anno prima. Con il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione che hanno “congelato” istabili, il grosso della crisi si è riversato su chi ...

