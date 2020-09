Il campionato mondiale del tiramisù cerca giurati (Di venerdì 18 settembre 2020) Il compito è tanto dolce quanto arduo: assaggiare 200 tiramisù per decidere chi merita di andare in finalissima alla Tiramisù World Cup. Il campionato mondiale dedicato al dolce più amato e celebrato – che quest’anno si terrà, come sempre a Treviso, dal 30 ottobre al primo novembre – ha infatti appena aperto le selezioni per nominare i cento componenti della sua giuria popolare: cento fortunati che, morso dopo morso, decreteranno quali sono i tiramisù migliori tra i semifinalisti scelti dagli organizzatori della gara tra migliaia di candidati di tutto il mondo – rigorosamente non professionisti – che hanno già inviato le loro ricette via Internet. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Il compito è tanto dolce quanto arduo: assaggiare 200 tiramisù per decidere chi merita di andare in finalissima alla Tiramisù World Cup. Il campionato mondiale dedicato al dolce più amato e celebrato – che quest’anno si terrà, come sempre a Treviso, dal 30 ottobre al primo novembre – ha infatti appena aperto le selezioni per nominare i cento componenti della sua giuria popolare: cento fortunati che, morso dopo morso, decreteranno quali sono i tiramisù migliori tra i semifinalisti scelti dagli organizzatori della gara tra migliaia di candidati di tutto il mondo – rigorosamente non professionisti – che hanno già inviato le loro ricette via Internet.

Ultime Notizie dalla rete : campionato mondiale Il campionato mondiale del tiramisù cerca giurati Vanity Fair Italia Intervista a Gianpaolo Mastromarco-Presidente Fip Piemonte

Gianpaolo Mastromarco nasce a Novara l’8 febbraio 1967. Da sempre appassionato di pallacanestro, a 15 anni entra a far parte del mondo arbitrale con tesseramento nel settore CIA al compimento dei 18.

Gli appassionati scelgono il derby Brignone-Goggia: si entra nel vivo per l'atleta del secolo FISI

Le votazioni per l'iniziativa nell'ambito del centenario federale porta ai quarti di finale le due stelle azzurre, mentre Tomba e Ghedina si sfideranno dalla stessa parte del tabellone... Venerdì 18 S ...

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO

La Nazionale Para-Archery riparte da Reggio Calabria: a partire da oggi, giovedì 17 settembre, fino a domenica 20 gli azzurri sono in raduno presso il Centro Sportivo “Aldo Penna”. Sabato disputeranno ...

