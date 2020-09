Il Benevento attende Falque | lo spagnolo intanto si riprende una maglia pesante

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilsembrerebbe aver mollato la presa su Gervinho, stando almeno a quanto dichiarato quest’oggi da Pasquale Foggia. La mancata intesa con il Parma avrebbe convinto il direttore sportivo giallorosso a virare su altri obiettivi per non farsi trovare spiazzato a due settimane dalla chiusura del mercato. Tra i giocatori monitorati c’è Iago, rientrato al Torino dopo il prestito al Genoa. Pasquale Foggia, incassata la riapertura dello, starebbe lavorando all’accordo che ancora manca con la società granata. Una trattativa cherà molto probabilmente domenica o a inizio settimana prossima perché il Torino domani inaugurerà la stagione 2020/21 della serie A affrontando in ...

ParmaLiveTweet : La Gazzetta dello Sport - Il Benevento insiste per Gervinho, ma attende uno sconto del Parma - _SiGonfiaLaRete : #DeLaurentiis chiama #Vigorito, il presidente del #Benevento attende l'esito del tampone - Max_Mogavero : #Benevento, Inzaghi attende l'arrivo di Bryan Dabo: confermata l'amichevole con la #Lazio per il 19 settembre a Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento attende

anteprima24.it

Dettagli finali per la partnership tra Benevento Calcio e Sannio Falanghina, e contatti avanzati per portare la corsa rosa nel 2021. “Ho raggiunto un’intesa con il direttore generale del Giro d’Italia ...“Ho raggiunto un’intesa con il direttore generale del Giro d’Italia, Mauro Vegni, per una tappa della corsa 2021 nel Sannio. E’ una sfida ambiziosa ma sono molto fiducioso, grazie al sostegno della Re ...Con il primo è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento per l’attuazione di uno stralcio del Piano Forestale Territoriale 2018-2020 previ ...