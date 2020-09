“Il 9 novembre 2052 un forte terremoto scuoterà l’Italia”: la teoria di un devastante evento ogni 36 anni [VIDEO] (Di venerdì 18 settembre 2020) Prevedere i terremoti è pressoché impossibile, benché secondo gli esperti sia possibile sapere dove, ma non precisamente quando, si verificheranno grossi eventi. Le teorie in merito si susseguono da tempo, alcune più scientifiche e pragmatiche, altre più improbabili e affascinanti. E’ il caso di quanto illustrato in un VIDEO scovato dalla nostra redazione sulla pagina Facebook “Sismologia temporale. Nuove proprietà di terremoti ed eruzioni”. Secondo quanto si spiega nel VIDEO ci dovremmo aspettare un terremoto, o comunque un evento geo-vulcanologico importante, ogni 36 anni. Schema alla mano, l’autore del VIDEO dimostra come grandi eventi si siano verificato proprio in questo lasso temporale. ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Prevedere i terremoti è pressoché impossibile, benché secondo gli esperti sia possibile sapere dove, ma non precisamente quando, si verificheranno grossi eventi. Le teorie in merito si susseguono da tempo, alcune più scientifiche e pragmatiche, altre più improbabili e affascinanti. E’ il caso di quanto illustrato in unscovato dalla nostra redazione sulla pagina Facebook “Sismologia temporale. Nuove proprietà di terremoti ed eruzioni”. Secondo quanto si spiega nelci dovremmo aspettare un, o comunque ungeo-vulcanologico importante,36. Schema alla mano, l’autore deldimostra come grandi eventi si siano verificato proprio in questo lasso temporale. ...

PlayStationIT : #PS5 è in arrivo il 19 novembre! - Agenzia_Ansa : Il Parlamento europeo ha chiesto sanzioni europee contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko: 'Dal 5 nov… - _MiBACT : Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo pubblica il bando internazionale per il ruolo di D… - pattri54 : @myrtamerlino Il vaccino di solito si fa a novembre non faccia terrorismo per nulla - mrosamalisan : RT @SimoneSecci1: Il 30 novembre la Toscana era in piazza a Firenze per dire che #latoscananonsilega Ora è tempo di dirlo nelle urne: #inTo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il novembre WMF Innovation Film Fest: aperte due call per cortometraggi e sceneggiature innovativi Fortune Italia