Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez incontra casualmente Stefano De Martino lei lo ignora

(Di venerdì 18 settembre 2020)era in un locale, e arrivaDee mentrelo saluta calorosamente,loe si allontana.dopo un periodo di crisi sono tornati insieme e, in compagnia di alcuni amici, sono andati in un locale di Milano per bere un drink. La serata sembra scorrere tranquilla, quando tra la folla nel locale c’e ancheDe. Nelle foto pubblicate dal settimanale “Nuovo” si legge subito la sorpresa e la delusione negli occhi di: mentre infattisi alza e saluta affettuosamente ...

Chicca_colors : Pierpaolo sembra Ignazio Moser quando imitava Malgioglio. ??#gfvip - BottaShannon : Pierpaolo mi sembra Ignazio Moser quando stava vicino a Cecilia ?? #gfvip - zazoomblog : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo una lunga crisi tornano insieme - #Ignazio #Moser #Cecilia #Rodriguez - Notiziedi_it : Ignazio Moser e quelle attenzioni a una famosa conduttrice tv… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez ignora Stefano De Martino solo Ignazio Moser lo saluta (FOTO) - #Cecilia #Rodriguez #ignora… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Una camicetta corta indossata senza reggiseno ha fatto impazzire i fan: Cecilia Rodriguez ama sedurre, e lo ha dimostrato ancora una volta con un breve video sui social dove si è ripresa difronte a un ...Per caso Cecilia Rodriguez ha incontrato Stefano De Martino in un locale di Milano, e a quanto pare non gli avrebbe rivolto neanche un cenno di saluto. Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez la stor ...No, i rapporti tra Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino non sono migliori di quelli tra il ballerino e la sorella, Belén Rodriguez. E a dire il vero, ce lo si poteva anche immaginare. Sebbene non si ...