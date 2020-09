«I love Beirut»: il concerto benefico di Mika per ripartire (con Kylie Minogue e Laura Pausini) (Di venerdì 18 settembre 2020) A un mese e mezzo dall’esplosione che ha devastato Beirut provocando centinaia di vittime e migliaia di feriti, Mika sceglie la musica come strumento per ripartire. Lo fa attraverso I Love Beirut, il concerto di beneficenza che sarà trasmesso sabato 19 settembre alle 21 su YouTube e che collegherà il Libano e l’Italia in un racconto unico, solidale, indelebile. A unirsi virtualmente alla manifestazione, che richiederà l’acquisto di un biglietto simbolico del valore di 10 euro, molti artisti internazionali provenienti da tutto il mondo: da Kylie Minogue a Rufus Wainwright, dall’attrice Salma Hayek a Laura Pausini. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) A un mese e mezzo dall’esplosione che ha devastato Beirut provocando centinaia di vittime e migliaia di feriti, Mika sceglie la musica come strumento per ripartire. Lo fa attraverso I Love Beirut, il concerto di beneficenza che sarà trasmesso sabato 19 settembre alle 21 su YouTube e che collegherà il Libano e l’Italia in un racconto unico, solidale, indelebile. A unirsi virtualmente alla manifestazione, che richiederà l’acquisto di un biglietto simbolico del valore di 10 euro, molti artisti internazionali provenienti da tutto il mondo: da Kylie Minogue a Rufus Wainwright, dall’attrice Salma Hayek a Laura Pausini.

Agenzia_Ansa : Laura Pausini al Colosseo per sostenere 'I Love Beirut' #ANSA - ParcoColosseo : Sabato #19settembre la performance di @LauraPausini dal Colosseo per l’evento speciale I ?? BEIRUT di @mikasounds s… - maria_lapau : RT @ParcoColosseo: Sabato #19settembre la performance di @LauraPausini dal Colosseo per l’evento speciale I ?? BEIRUT di @mikasounds sarà t… - MilanoCitExpo : Mika dedica a Beirut uno speciale concerto di beneficenza #DipartimentoInnovazioneTecnologia - HelgeJohansen17 : RT @laurapausiniwt: Buongiorno Il 19/09 laura si esibirà al Colosseo per #I??Beirut, concerto benefico organizzato da #mika per supportare… -

Ultime Notizie dalla rete : love Beirut «I love Beirut»: il concerto benefico di Mika per ripartire (con Kylie Minogue e Laura Pausini) Vanity Fair.it Mika dedica a Beirut uno speciale concerto di beneficenza

Il cantante di origini libanesi organizza un grande evento virtuale per raccogliere fondi in favore di Save The Children e della Croce rossa, e così supportare la sua terra ancora in ginocchio dall’es ...

A rischio il nuovo album di Tiziano Ferro: "Non voglio essere pessimista"

Il nuovo album e il documentario "Ferro" dovrebbero uscire a novembrePotrebbe essere a rischio il Tiziano Ferro Day, programmato per il 6 novembre. La data prevista per il lancio del nuovo album "Acce ...

Gr Musica – Edizione del 17 settembre

Laura Pausini ospite in “I love Beirut” di Mika Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles in un disco insieme Anitta lancia un brano con Cardi B e Myke Towers Il debutto di Ginevra Lamborghini I De S ...

Il cantante di origini libanesi organizza un grande evento virtuale per raccogliere fondi in favore di Save The Children e della Croce rossa, e così supportare la sua terra ancora in ginocchio dall’es ...Il nuovo album e il documentario "Ferro" dovrebbero uscire a novembrePotrebbe essere a rischio il Tiziano Ferro Day, programmato per il 6 novembre. La data prevista per il lancio del nuovo album "Acce ...Laura Pausini ospite in “I love Beirut” di Mika Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles in un disco insieme Anitta lancia un brano con Cardi B e Myke Towers Il debutto di Ginevra Lamborghini I De S ...