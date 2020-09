I dati della Protezione Civile: il bollettino sul Coronavirus oggi 18 settembre in Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) I dati della Protezione Civile aggiornati al 17 settembre e il bollettino del ministero della Salute con l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi dopo i 1585 casi e 13 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti regione per regione: nelle Marche oggi casi positivi: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Gambia e Pakistan), 1 contatto stretto di casi positivi, 3 soggetti sintomatici, 11 contatti domestici, 6 casi in fase di verifica, un cluster presente in una struttura assistenziale ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Iaggiornati al 17e ildel ministeroSalute con l’andamento dei contagi diindopo i 1585 casi e 13 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi ripartiti regione per regione: nelle Marchecasi positivi: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Gambia e Pakistan), 1 contatto stretto di casi positivi, 3 soggetti sintomatici, 11 contatti domestici, 6 casi in fase di verifica, un cluster presente in una struttura assistenziale ...

ilfoglio_it : “Sui bandi il Commissario Arcuri lavora 'con il favore delle tenebre'. Se non pubblica i dati sui contratti faremo… - LegaSalvini : #Salvini a #portaaporta: '#ModelloGenova è quello che ha ricostruito il Ponte in un anno e mezzo, in Toscana è cadu… - RadioAirplay_it : #airplay #chart i 10 singolo della settimana più ascoltati in #radio (Week 38.2020) ?? •#1 #laragazzadeituoisogni di… - ademofonti : RT @Tg3web: La diffusione mondiale del covid-19 ha superato i 30 milioni di casi. 10 milioni soltanto nell'ultimo mese, secondo i dati dell… - szivy77 : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, i dati Gimbe dell’ultima settimana: Stando al monitoraggio della Fondazione presieduta da Nino C… -

Ultime Notizie dalla rete : dati della Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Sgominata banda di giovani autori di episodi di violenza nel centro bolognese

La Polizia di Stato, nell’ambito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, ha individuato i membri di ...

Schianto all’incrocio tra auto e camion

Scontro tra un tir e un’auto all’imbocco della Sp 26 a San Martino. Poco dopo le 21 è scattata la macchina dei soccorsi a seguito del sinistro che ha coinvolto una Toyota e un mezzo pesante: quest’ult ...

Ares S1 Project 2021: che bomba la nuova supercar italiana

Bella, esotica, italiana. Penso a questo quando vedo in foto la Ares S1 Project 2021, supercar modenese che sarà prodotta in soli 24 esemplari per 24 ricchi automobilisti facoltosi. Immagino cosa stat ...

La Polizia di Stato, nell’ambito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, ha individuato i membri di ...Scontro tra un tir e un’auto all’imbocco della Sp 26 a San Martino. Poco dopo le 21 è scattata la macchina dei soccorsi a seguito del sinistro che ha coinvolto una Toyota e un mezzo pesante: quest’ult ...Bella, esotica, italiana. Penso a questo quando vedo in foto la Ares S1 Project 2021, supercar modenese che sarà prodotta in soli 24 esemplari per 24 ricchi automobilisti facoltosi. Immagino cosa stat ...