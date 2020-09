Highlights e gol Inter-Carrarese 7-0 | amichevole VIDEO

(Di venerdì 18 settembre 2020) Glie le azioni salienti di, allenamento congiunto in programma alle 17:00 di venerdì 18 settembre. Scorpacciata di gol per gli uomini di Antonio Conte: in rete sono andati Lukaku (doppietta), Young, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez (doppietta) e Salcedo. Domani alle 18:00 l’contro il Pisa.

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Le avete chieste? Ecco le immagini dei 7 gol della partitella d'allenamento tra #InterCarrarese ?? - Inter : ?? | HIGHLIGHTS 5 gol nella prima amichevole stagionale dei nerazzurri: qual è il vostro preferito? #InterLugano… - juventusfc : Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui:

Il Milan batte lo Shamrock Rovers di Dublino (squadra in testa al campionato nazionale) e si qualifica per il secondo turno preliminare di Europa League, con una bella vittoria in trasferta giovedì se ...SHAMROCK ROVERS (3-5-2) : Mannus; O'Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill (70' Watts), Byrne, Farrugia (83' Kavanagh); Greene (87' Williams), Burke. All. Bradley MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; ...Zlatan Ibrahimovic sblocca Shamrock Rovers Milan con un gol che al momento regala lo 0-1. Il video ci mostra la giocata del calciatore svedese che riesce a entrare negli highlights. Il centravanti sve ...