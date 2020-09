Highlights e gol Bayern Monaco-Schalke 8-0 | Bundesliga 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Glie le azioni salienti di04 8-0, match della prima giornata di. Non c’è stata storia all’Allianz Arena con Muller e compagni capaci di chiudere il primo tempo avanti di tre reti: al 4′ Gnabry sblocca il risultato, al 19′ e al 31′ sono Goretzka e Lewandowski a fissare il bis e il tris. Nella ripresa la musica non cambia: Gnabry firma altri due gol per la tripletta personale che spiana la strada per i gol che trasformano la goleada nell’umiliazione della stagione: Lewandowski con la rabona inventa per il gol di Muller. Poi altri due sigilli: le firme sono di Sane e Musiale.