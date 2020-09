Highlights Boston Celtics-Miami Heat 101-106, gara-2 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Boston Celtics-Miami Heat, match dei playoff NBA 2020. La formazione della Florida si porta sul 2-0 grazie a una clamorosa terza frazione, all’interno della quale rimontano 17 lunghezze di svantaggio. La banda di Spoelstra è guidata fino al 101-106 finale dai 25 di Goran Dragic e i 21 di Bam Adebayo. Dall’altra parte non bastano i 23 di Kemba Walker e i 21 di Jayson Tatum e Jaylen Brown: tanta tensione ora per i biancoverdi, a un passo dal baratro. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilcon glidi, match deiNBA. La formazione della Florida si porta sul 2-0 grazie a una clamorosa terza frazione, all’interno della quale rimontano 17 lunghezze di svantaggio. La banda di Spoelstra è guidata fino al 101-106 finale dai 25 di Goran Dragic e i 21 di Bam Adebayo. Dall’altra parte non bastano i 23 di Kemba Walker e i 21 di Jayson Tatum e Jaylen Brown: tanta tensione ora per i biancoverdi, a un passo dal baratro. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI

La stoppata del n°13 degli Heat impedisce il tentativo di schiacciata di Jayson Tatum a ...

La stoppata del n°13 degli Heat impedisce il tentativo di schiacciata di Jayson Tatum a ...