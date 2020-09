Hellas Verona-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Dzeko, Pedro disponibile (Di venerdì 18 settembre 2020) Non ci sono sorprese nella lista dei convocati della Roma in vista della trasferta di Verona per il match d’esordio in Serie A contro l’Hellas al Bentegodi. Un po’ perché le vere novità le ha annunciate Fonseca in conferenza stampa (“Dzeko parte con noi”) e un po’ perché gli uomini a disposizione del tecnico portoghese sono davvero poche per permettersi il lusso di tenere a riposo i calciatori non ancora in condizioni. C’è Pedro, reduce dal problema alla spalla così come Carles Perez e Kluivert, guariti dal coronavirus dopo il lungo isolamento. Out Juan Jesus e Fazio. I convocati Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante Difensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Non ci sono sorprese nella lista deidellain vista della trasferta diper il match d’esordio in Serie A contro l’al Bentegodi. Un po’ perché le vere novità le ha annunciatein conferenza stampa (“parte con noi”) e un po’ perché gli uomini a disposizione del tecnico portoghese sono davvero poche per permettersi il lusso di tenere a riposo i calciatori non ancora in condizioni. C’è, reduce dal problema alla spalla così come Carles Perez e Kluivert, guariti dal coronavirus dopo il lungo isolamento. Out Juan Jesus e Fazio. IPortieri: Pau Lopez, Boer, Mirante Difensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, ...

