Ha vinto Taormina: sì al pignoramento della villetta del delitto di Cogne (Di venerdì 18 settembre 2020) L'avvocato Carlo Taormina ha diritto a proseguire con le procedure di pignoramento della villetta di Cogne. A dare il via libera è il Tribunale di Aosta, respingendo le richieste di sospensione dell'... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) L'avvocato Carloha diritto a proseguire con le procedure didi. A dare il via libera è il Tribunale di Aosta, respingendo le richieste di sospensione dell'...

L'avvocato Carlo Taormina ha diritto a proseguire con le procedure di pignoramento della villetta di Cogne. A dare il via libera è il Tribunale di Aosta, respingendo le richieste di sospensione dell'e ...

Taormina Film Fest, Calogero: «l'edizione 2020? Un successo. Non mi spiego i tagli del MiBACT»

Il direttore del Festival siciliano traccia il bilancio di una 66esima edizione svoltasi non senza difficoltà ma capace di mantenere molto alta la qualità dell'offerta e si interroga sul netto taglio ...

Taormina, il Nations Award alla carriera assegnato a Jean Sorel e Abel Ferrara

Il Premio Cinematografico delle Nazioni - Nations Award sarà assegnato quest'anno il 19 settembre al Teatro Antico di Taormina a Jean Sorel e Abel Ferrara Torna sabato 19 settembre al Teatro Antico di ...

