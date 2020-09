“Ha paura di Mara Venier” La voce è confermata | il big della tv preferisce evitarla

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) L’esordio diVenier a Domenica In ha fatto segnare picchi di ascolti che non si vedevano da tempo. Ancora una volta ziaha portato a casa il risultato. Merito di un format che non invecchia e di una conduttrice che riesce a districarsi tra le piegherealtà. CheVenire fosse una tosta lo si era capito ancora di più durante il lockdown.Venier, nonostante la quarantena e un infortunio al piede non aveva smesso di guidare Domenica In. Forse per questo ha un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Forse per questo nessuno vuole trovarsi a competere con lei. L’ultimo esempio è quello del bellissimo attore Can Yaman che rinuncia allo scontro conVenier: Daydreamer – Le ali del sogno, non andrà in onda la ...