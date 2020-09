Gutteridge Gruppo Capri | contratto con il Torino Calcio | sarà il fashion partner della società

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 settembre 2020), marchio di abbigliamento maschile che fa capo al, azienda partenopea leader nel settore retail abbigliamento, comunica il proprio ruolo didelF.C. per le stagioni calcistiche 2020/2021 e 2021/2022. Grazie a questo accordo,sarà dunquecon esclusiva merceologica, ruolo che riconferma ancora una volta l’impegno e la passione delper il mondo calcistico e in particolar modo per i club con una storia importante ed affascinante come quella delF.C. “Siamo orgogliosiship tra il nostro marchioe il Club...