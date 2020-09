Guardiola: «Messi? È un giocatore del Barcellona, non devo spiegare nulla» (Di venerdì 18 settembre 2020) Pep Guardiola ha parlato di Lionel Messi, accostato con insistenza al Manchester City quando sembrava dovesse partire Pep Guardiola ha parlato di Lionel Messi, accostato con insistenza al Manchester City quando sembrava dovesse lasciare il Barcellona. «Non ho nulla da spiegare. Leo si è espresso perfettamente: è un giocatore del Barcellona, squadra che amo, nulla di più. Non so quale saranno le sue intenzioni in futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Pepha parlato di Lionel, accostato con insistenza al Manchester City quando sembrava dovesse partire Pepha parlato di Lionel, accostato con insistenza al Manchester City quando sembrava dovesse lasciare il. «Non hoda. Leo si è espresso perfettamente: è undel, squadra che amo,di più. Non so quale saranno le sue intenzioni in futuro». Leggi su Calcionews24.com

