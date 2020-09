(Di venerdì 18 settembre 2020) «Attenzione, leche seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti». È questo unopochissime parole che si leggono nella risposta pubblicata da Beppesul suo blog dopo le accuse di Paolo Del Debbio. La sera del 10 settembre il conduttore di Dritto e Rovescio aveva attaccato il fondatore del Movimento 5 Stelle per aver spinto Francesco Selvi, undella trasmissione. Questo gesto sarebbe costato a Selvi cinque giorni di prognosi per un trauma distorsivo e una escoriazione alle ginocchia.ha scelto di rispondere pubblicando i filmati ripresi dalledi sorveglianza del bar lungo la spiaggia di Marina di Bibbona in cui è avvenuto lo scontro. Dallesi vede ...

infoitinterno : Grillo e la spinta al giornalista di “Dritto e Rovescio”. Le immagini delle telecamere di sicurezza - ManuPalo67 : @tempoweb ancora balle ?? che fà mostrate solo uno screean tagliato a casaccio ?? sbaglio o aveva solo uno spruzzin… - ar_tes_ : Le ???? al servizio del mafioso i arcore altre fake a go go - ManuPalo67 : RT @Riccardo72R: @tempoweb La spinta del vento?!? VERGOGNA del giornalismo! #DrittoeRovescio #deldebbio #laPeggiore_DESTRA_diSempre #Grill… - Grand_Battery : RT @Riccardo72R: @tempoweb La spinta del vento?!? VERGOGNA del giornalismo! #DrittoeRovescio #deldebbio #laPeggiore_DESTRA_diSempre #Grill… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo spinta

"Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti". Cosi Beppe Grillo torna sulla denuncia dell'inviato della trasmissione di Rete4 Dritto e rovescio che ave ...Non devo chiedere scusa io, deve chiedere scusa il vostro fondatore Grillo al giornalista e non lo ha ancora fatto”. I Cinque Stelle disertano Dritto e… Leggi ...Il giornalista che incespica per le scale – non si capisce se qualcuno dall’interno del locale lo abbia spinto – ma subito si gira e continua a riprendere Beppe Grillo con il suo telefonino. Il video, ...