Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: “Ho mangiato il topo, la carne di sorcio capite?” (Di venerdì 18 settembre 2020) Patrizia De Blanck potrebbe essere l’asso nella manica di questa edizione del Grande Fratello Vip che rischierebbe altrimenti di sentire “la stanchezza” di 20 anni di vita e di una conduzione, quella di Alfonso Signorini, non proprio ‘a fuoco’. La contessa, dopo il nudo involontario e il bagno hot ai coinquilini, ha confessato una sua esperienza alimentare “ai limiti”. Fatta dove? Sempre in un reality, l’Isola dei Famosi. Poco dopo aver sentito Massimiliano Morra rivelare di mangiare volentieri il Casu Frazigu, cioè il cosiddetto “formaggio coi vermi“, la contessa ha ribattuto: “Il formaggio con i vermi mi fa schifo, non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi. Però ho assaggiato il topo, la carne di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020)Depotrebbe essere l’asso nella manica di questa edizione delVip che rischierebbe altrimenti di sentire “la stanchezza” di 20 anni di vita e di una conduzione, quella di Alfonso Signorini, non proprio ‘a fuoco’. La contessa, dopo il nudo involontario e il bagno hot ai coinquilini, ha confessato una sua esperienza alimentare “ai limiti”. Fatta dove? Sempre in un reality, l’Isola dei Famosi. Poco dopo aver sentito Massimiliano Morra rivelare di mangiare volentieri il Casu Frazigu, cioè il cosiddetto “formaggio coi vermi“, la contessa ha ribattuto: “Il formaggio con i vermi mi fa schifo, non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi. Però ho assaggiato il, ladi ...

