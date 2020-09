Grande Fratello Vip, la foresta di marijuana della Contessa – Video (Di venerdì 18 settembre 2020) GF Vip 5 C’è un motivo per seguire la diretta del Grande Fratello Vip e risponde al nome di Patrizia De Blanck. La Contessa è un fiume in piena (anche quando dorme!), nelle dinamiche della Casa e nei racconti della sua nobile vita. L’ultima perla riguarda il pregiato giardino allestito sul balcone: una foresta di marijuana (a sua insaputa!). Patrizia racconta ai ‘vipponi’ la vicenda del “mio amico della Columbia“, quando le regalò un ’souvenir’ da lei molto gradito: “Ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi”, le disse. La De Blanck racconta così la storia tutta da ridere del suo giardino: “Io pianto i semi in terrazza e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020) GF Vip 5 C’è un motivo per seguire la diretta delVip e risponde al nome di Patrizia De Blanck. Laè un fiume in piena (anche quando dorme!), nelle dinamicheCasa e nei raccontisua nobile vita. L’ultima perla riguarda il pregiato giardino allestito sul balcone: unadi(a sua insaputa!). Patrizia racconta ai ‘vipponi’ la vicenda del “mio amicoColumbia“, quando le regalò un ’souvenir’ da lei molto gradito: “Ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi”, le disse. La De Blanck racconta così la storia tutta da ridere del suo giardino: “Io pianto i semi in terrazza e ...

Sembra una soap la vita di Patrizia De Blanck. E le sue esperienze diventano, sempre, un siparietto. Siamo ovviamente alla casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Cana ...

Patrizia De Blanck, confessione al Grande Fratello Vip 5: "Ho coltivato marijuana senza saperlo" | Video

Patrizia De Blanck ancora protagonista del Grande Fratello vip 5. La contessa ha fatto un racconto che ha fatto ridere tutti gli inquilini della casa più spiata d'Italia raccontando che senza saperlo ...

